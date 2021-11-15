Türkiye Gazetesi

Fransız basını şok bir iddia ortaya attı. Çıkan haberelre göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin ulusal bayrağındaki üç renkten biri olan maviyi lacivertle değiştirdi. Bayraktaki rengin habersiz şekilde değiştirilmesi ise kamuoyunu ikiye böldü. Bazı kişiler bu değişiklikten memnun olduğunu söyledi, bazıları ise tepki gösterdi.

"BAYRAK ÖZÜNE DÖNDÜ"

Macron'u destekleyenler "Fransa bayrağı sonunda özüne döndü" dedi. Avrupa Ekolojisi-Yeşiller Siyasi Parti'nin Ulusal Sekreteri Julien Bayou de "Macron, her zaman her şeye tek başına karar veren bir Cumhurbaşkanıdır” şeklinde eleştride bulundu.

"MACRON'UN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYA HAKKI VAR"

Tarihçi Jean Garrigues ise Cumhurbaşkanın ulusal bayrağı bu şekilde değiştirmeye karar vermeye yetkili olduğunu vurgulayarak "Bu, bir dizi ayrıcalığın bir tanesidir. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı bir tür cumhuriyet monarşisidir" ifadelerini kullandı.

"FRANSIZ DEVRİMİ'Nİ CANLANDIRMAK İÇİN YAPTI"

Bu arada, Fransız haber sitesi Europe 1, Macron'un bu kararı Fransız Devrimi’nin sembolünü yeniden canlandırmak amacıyla 13 Temmuz 2020’de aldığını ileri sürdü. Ayrıca Fransa cumhurbaşkanının resmî konutu olan Elysee Sarayı’ndaki bayrakların da lacivert renkli olanlar ile değiştirildiği bildirildi.

MAVİ, AB İÇİNDİ

Öte yandan, bayrağın yeni versiyonu daha önce Fransız Devrimi sırasında 1790’larda kullanılmıştı. Bayrağın açık mavi rengi ise 1976'da dönemin Cumhurbaşkanı Valery Giscard-d'Estaing tarafından Avrupa Birliği bayrağının rengine uyması için değiştirilmişti.

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