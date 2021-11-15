Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da halkı Covid-19 aşısı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla para ödülü verileceği duyuruldu. Sosyal medya hesaplarından halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki doz korona virüs aşısını olup yeşil aşı kartını alan vatandaşlara "Diya" uygulaması üzerinden bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü dağıtılacağını açıkladı. Zelenskiy, 19 Aralık’tan itibaren başlayacak programa şu an 3 milyar grivna (yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL) ödenek ayrıldığını ve yılbaşından sonra da aynı miktarda ödeneğin söz konusu programa ayrılacağını bildirdi.

BELİRLİ YERLERDE KULLANILACAK

Dağıtılacak olan para ödülü, sadece spor salonlarında, sinema salonlarında ya da ülke içi seyahatlerde kullanılabilecek. Pandemide zarar gören söz konusu sektörlerin maddi zararlarının bir kısmının bu şekilde karşılanması amaçlanıyor.

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