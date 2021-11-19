Türkiye Gazetesi

ABD’li bir mimarlık firması 48 bin 500 ağaca eşdeğer karbondioksiti atmosferden temizleyebilen bir gökdelen tasarladı. Tasarladıkları gökdelene ise dünyanın en uzun ağaçları olarak bilinen “Urban Sequoia” ismini verdiler.

ÇEVRE DOSTU

Şirket, binaların karbon emici malzemelerle inşa edileceğini ve yakıt, enerji ve gıda için doğrudan hava yakalama teknolojisi dahil olmak üzere birden fazla yaklaşım kullanacağı aktarıldı.

60 YILLIK ÖMRÜ OLACAK

Bununla birlikte “çevreci” gökdelenin en az 60 yıllık bir kullanım ömrü olduğu belirtildi. Ayrıca, binanın yakaladığı karbonun, kentsel altyapıyı geliştirmek için yollar, kaldırımlar, borular ve diğer öğeler için biyomalzemeler üretmek için kullanılabileceği açıklandı.

“ŞEHİRLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAAYCAK ŞEKİLDE TASARLADIK”

Şirket konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Fikrimizi, herhangi bir bina ölçeğinde olumlu etki potansiyeli ile dünyadaki herhangi bir şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulanabilmesi için geliştirdik. Bu fikrin gücü, son derece ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor. Projemiz, yeni tasarım fikirlerini doğa temelli çözümlerle ve mevcut karbon absorpsiyon teknolojileriyle bir araya getiriyor” dedi.

TÜM BİNALARA UYGULANABİLİR

Diğer taraftan, projenin yıllık bazda bin tona kadar karbon tutabilen bir gökdelene göre tasarlanmış olsa da, kullandığı karbon yakalama yaklaşımlarının her tür ve büyüklükteki binaya uygulanabileceği belirtildi.

KARBON ETKİSİNİ YÜZDE 50 AZALTIYOR

Ayrıca, beton ve çelik kullanımına kıyasla, biyo-tuğla, biyobeton, kenevir ve kereste gibi bazıları zamanla karbonu emmeye devam eden malzemeler kullanarak, inşaatın karbon etkisinin yüzde 50 azaltmanın mümkün olduğu aktarıldı.

“1,6 MİLYAR TONA KADAR KARBON TEMİZLENEBİLİR”

Şirketin kıdemli müdür yardımcısı Mina Hasman ise "Urban Sequoia yeni binalar için temel teşkil ederse, endüstrimizi küresel ısınmaya karşı mücadelede itici güç olacak şekilde yeniden düzenleyebiliriz. İnşaat endüstrisi dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 40’ını oluşturuyor. Dünyadaki her şehir Urban Sequoias'ı inşa ederse,a tmosferden 1,6 milyar tona kadar karbon temizlenebilir” dedi.

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