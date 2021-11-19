Koronavirüs vakalarının artması ile birçok ülke tedbirlerde sıkılaştırmaya gitmeye başladı. Avusturya, artan Covid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
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Koronavirüs vakalarının artması ile birçok ülke tedbirlerde sıkılaştırmaya gitmeye başladı. Avusturya, artan Covid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Detaylar birazdan...
Kaynak: AA
Etiketler : avusturya,koronavirüs,