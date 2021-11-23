Türkiye Gazetesi

La Palma Adası, lavlarla boğuşmaya devam ediyor. Lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 bin kişi etkilendi. Yerel yönetim tarafından dört yerleşim yerine sokağa çıkma yasağı getirildi.

HAVA KİRLİLİĞİ VE GAZ YAYILIMI ARTTI

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.

LAVLAR 1065 HEKTAR ALANI KAPLADI

Diğer yandan Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede kapladığı alanın 1065 hektara çıktığı belirtildi.

2 BİN 651 BİNA KÜL OLDU

Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.

HIZLA YAYILIYOR

Bölgedeki 80 kilometrelik yolu kaplayan lavların denize akmasıyla Ada kıyısında oluşan platformun genişliği 43 hektara kadar çıktı. Yanardağın ağızlarından günde 900 ila 1300 ton kükürtdioksit yayılmaya devam ediyor.

EN UZUN SÜRE AKTİF KALAN VOLKAN

La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon euroya yakın zarara ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, Ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

5 BİN 200’DEN FAZLA DEPREM MEYDANA GELDİ

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor. Volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.

40 gündür devam ediyor: La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını İspanya’nın La Palma Adası’na turist akını. 40 gündür aktif olarak lav püskürten yanardağı görmek isteyen turistler, adaya akın etti. Ada yetkilileri ise gelen ziyaretçiler için otobüs seferleri düzenledi.

La Palma'yada yanardağ faciası! Bilanço ağırlaşıyor İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı’nın kül ve lav püskürtmeye devam etmesi nedeniyle adaya yönelik yardımların hızlandırılacağını duyurdu.

La Palma'da yanardağ iki bin evi yıktı La Palma adasında yanardağ tehlikesi sürüyor. Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede, lavlar evleri yıkarak ilerliyor. Yetkililer "Dışarıya çıkmayın" diye uyarılarda bulunuyor.