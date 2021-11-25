Türkiye Gazetesi

ABD, ordu kameralarına takılan ve tanımlamayan cisim görüntüleri için harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni bir UFO birimi kurulacağını ve tanımlamayan cisimlerin araştırılacağını duyurdu.

UÇAN CİSİMLER TESPİT EDİLECEK

Kısaca Airborne adı verilen proje uçan cisimleri tespit edecek ve koordinasyonu sağlayacak. Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Airborne'nun cisimlere "saptama, tanımlama ve niteleme" yapacağını aktardı.

144 GÖZLEM SAPTANDI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımlamıştı. Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

RADAR VE SENSÖR ETKİLİYOR

Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edildi.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDALAR

Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı. Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgara ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTU

Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı. Bunların havaya bıraklmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.

ABD’NİN GİZLİ DENEYLERİ OLABİLİR

Diğer taraftan bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası da olabileceği kaydedilen raporda, "Bu tanımlanamayan hava olayları aynı zamanda ABD kuruluşları tarafından geliştirilen gizli programlar da olabilir" denildi.

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