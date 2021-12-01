Türkiye Gazetesi

Çin ve Rusya'nın son dönemde yaptığı uzay alanındaki denemeler ve çalışmaların ardından ABD'de Biden yönetiminden yeni bir adım geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden uzaydaki sivil, ticari ve ulusal güvenlik alanlarındaki endişelerine ilişkin yeni bir strateji ortaya koydu.

HARRIS, ULUSAL UZAY KONSEYİNİN BAŞINA GEÇTİ

Gelecek günlerde Ulusal Uzay Konseyinin toplanması için talimat veren Biden, Konseyin başına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i atadı. Konseyde Harris'in yanı sıra ABD Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanları ve Biden'ın ulusal güvenlik, ekonomi iç politika gibi alanlardaki danışmanları olacak.

ÇİN'İN HİPERSONİK SİLAHLARI TEDİRGİN ETTİ

Söz konusu toplantıda, Harris'in hükûmet organlarına "Uzayda sorumlu davranmanın kuralları ve normlarını oluşturmaları ve geliştirmelerini" talep etmesi bekleniyor. Biden yönetiminin bu adımının Çin'in hipersonik silahlar test etmesi ve Rusya'nın uydusavar silahlar geliştirmesine yönelik Washington yönetiminin endişelerini dile getirdiği bir dönemde gelmesi, "ABD, Çin ve Rusya ile rekabeti uzaya taşıyor" şeklinde yorumlandı.

ABD Rusya’nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurarak tepki gösterdi Rusya’dan yeni uzay hemalesi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın kendi uydularından birine karşı uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı. Ned Price, Rusya’nın bu hamlesinin tehlikeli olduğunu belirterek, , "Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor" dedi.

Bezos: Gelecekte insanlar uzayda doğacak, dünyayı ziyarete gelecek Amazon ve uzay havacılık şirketi Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos geleceğe dair tahminlerini açıkladı ve insanların bir gün uzayda doğacağını dünyayayı ziyarete geleceğini söyledi.