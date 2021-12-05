Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru yanardağı harekete geçti. Patlamanın gerçekleştiği bölgede 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinin yoğun kül ve dumanla kaplandığı görüldü.

YÜZLERCE KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi.

Lumajang Başkan Yardımcısı Indah Masdar da patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin de bedenlerindeki yanıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Masdar, iki köylünün kaybolduğunu ve birkaç kum madencisinin de mahsur kaldığını bildirdi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

40 gündür devam ediyor: La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını İspanya’nın La Palma Adası’na turist akını. 40 gündür aktif olarak lav püskürten yanardağı görmek isteyen turistler, adaya akın etti. Ada yetkilileri ise gelen ziyaretçiler için otobüs seferleri düzenledi.

La Palma'yada yanardağ faciası! Bilanço ağırlaşıyor İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı’nın kül ve lav püskürtmeye devam etmesi nedeniyle adaya yönelik yardımların hızlandırılacağını duyurdu.

La Palma’daki yanardağ 28 gündür faal: Bir yerleşim yeri yok oldu İspanya'nın La Palma adasında bulunan yanardağ, 28 gündür lav püskürtmeye devam ediyor. Söz konusu yanardağın yakın zamanda faaliyetinin durmayacağı öngörülüyor.