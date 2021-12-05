Türkiye Gazetesi

İlk kez Güney Afrika’da görülen Covid-19'un Omicron varyantının, ABD’de 12 eyalette en az 20 kişide görüldüğü bildirildi.

İLK KEZ CALIFORNIA'DA

Ülkede ilk kez California’da ortaya çıkan Omicron varyantı, Colorado, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah eyaletlerinde de görüldü. Tespit edilen vakaların bir kısmının Afrika’nın güneyindeki ülkelerden geldiği, bazılarınınsa yakın zamanda seyahat etmediği belirtildi.

AĞIR VAKA YOK

ABD’de görülen vakaların hiçbirinin henüz hastaneye yatırılacak derecede ağırlaşmadığı, ancak Kovid-19 enfeksiyonlarında hastalığın zaman geçtikçe şiddetli hale gelebildiği kaydedildi. New York sağlık yetkilileri de eyalette cumartesi günü tespit edilen 8 yeni vakanın da yakın zamanda seyahat etmemiş olmasının, varyantın toplumda yayıldığını gösterdiğine dikkat çekti.

OMICRON VARYANTI NEDİR?

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

Omicron’a dair ilk bilimsel bulgu: Yeniden enfekte etme yeteneği 3 kat daha fazla Yeni varyant Omicron’un üç kat daha fazla yeniden enfekte etme yeteneğine sahip olduğunu duyuran bilim adamları daha önceki enfeksiyonlardan elde edilen bağışıklığın Omicron’dan korumadığına dair ilk bilimsel bulguları açıkladı.

Omicron varyantı yayılıyor: Meksika'da ilk kez tespit edildi Meksika'da koronavirüsün yeni varyantı 'Omicron'a ilk kez rastlandığı belirtildi.