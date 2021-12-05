Türkiye Gazetesi

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Oslo'daki Louise restoranında 18 Kasım'da topluca yenilen Noel yemeğine katılan 120 kişide Covid-19'un Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu. Ülkenin devlet televizyonu NRK'nin haberinde, Norveç Enerji Şirketi Scatec'in Noel yemeğine katılanlar arasında Güney Afrika'dan iş gezisinden gelenler bulunduğunu ve bu kişiler aracılığıyla Omicron varyantının bulaştığı belirtildi.

Oslo Belediyesi, 18 Kasım'da söz konusu restoranda bulunanlardan, belediye ile iletişime geçmesini istedi.

OMICRON AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR

Norveç Sağlık Müdürü Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad ise NRK'ye yaptığı açıklamada, "Covid-19'un Omicron varyantının avantaja dönüşebileceğini" iddia etti. Nakstadi açıklamalrına şu sözlerle devam etti:

"Omicron'un semptomlarının çok hafif olduğu ve hastalığın hafif belirtilerle seyrettiği rapor ediliyor. Eğer böyleyse, insanları ciddi şekilde hastalandırmadan ve sağlık sitemini zorlamadan Covid-19 karşı geniş bir bağışıklığa yol açabilir. Zaten istenen sonuç da bu."

Oslo Belediyesinden 2 Aralık'ta yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu yemeğe katılan en az 50 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

Norveç'te şimdiye kadar 282 bin 918 kişide Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 1093 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ'den umutlandıran açıklama: Omicron kaynaklı ölüm bildirilmedi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların ise devam ettiğini bildirdi.

Japonya'da 'Omicron' alarmı: Karantina koşulları artırıldı Japonya, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 3 ülkeden ve ABD'nin 4 eyaletinden ülkeye giriş yapan yolcuların karantina koşullarını artırdı.