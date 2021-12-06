Türkiye Gazetesi

Kenya’nın Kitui kasabasında cumartesi günü yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Enziu Nehri’ni geçmek isteyen yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölü sayısı 32'ye yükseldi.







Kenya’nın Kitui kasabasında cumartesi günü Enziu Nehri’ni geçmek isteyen bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada, dün 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve toplam can kaybı sayının da 32’ye yükseldiği bildirildi.