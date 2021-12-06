Türkiye Gazetesi

Daha önce ülkemizde görülmesinin yanı sıra ABD ve Japonya'da da ortaya çıkan yanlış aşı skandalı bu defa Brezilya'da meydana geldi. Henüz 2 ve 4 aylık olan bebeklere 2 küçük bebeğe yanlışlıkla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı.

BEBEKLERDE ATEŞ VE KUSMA GÖRÜLDÜ

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Sorocaba şehrindeki bir sağlık merkezinde biri 2 aylık kız, diğeri ise 4 aylık erkek olan bebeklere, içerisinde Hepatit B aşısının da bulunduğu ve ülkede beşli karma aşı olarak uygulanan “Pentavalente” aşısı yerine yanlışlıkla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı. Aşı sonrası ateş ve kusma gibi semptomlar görülen bebekler hastanede gözetim altında alındı.



HEMŞİRE AŞI ODALARINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Hastane yetkilileri, bebeklerin iki gün boyunca gözetim altında tutulacağını, ardından da iki hafta boyunca evde kontrol edileceklerini bildirirken, her iki anne de bebeklerinin durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Sorocaba şehri yerel yönetimi ise, yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, her iki bebeğe de aşıyı uygulayan hemşirenin olay aydınlanana kadar önlem amacıyla aşılama odasından uzaklaştırıldığını açıkladı.



Bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına soruşturma Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Japonya'da skandal: Küçük çocuğa grip aşısı diye Covid aşısı yaptılar Japonya'da aşıda yasal yaş sınırının altında olan bir çocuğa, yanlışlıkla grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenildi.

Amerika'da 'tanıdık' yanlışlık! Çocuğa grip yerine Covid aşısı yapıldı ABD'de grip aşısı için eczaneye götürülen 4 yaşındaki bir kıza yanlışlıkla yetişkin dozda Pfizer koronavirüs aşısı yapıldığı ortaya çıktı.