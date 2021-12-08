Türkiye Gazetesi

Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen milyarder iş insanı Yusaku Maezawa 12 gün sürecek uzay yolculuğuna çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmayı hedefleyen Maezawa ve asistanı Yozo Hirano'nun içinde bulunduğu Federal Uzay Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ 10.38’de başarılı bir şekilde fırlatıldı.

"HAYALLER GERÇEK OLUYOR"



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Maezawa'nın uçuştan yaklaşık 8 saat önce sosyal medyada paylaştığı mesajlar ise dikkat çekti. Uzay aracına binişi öncesinde, "Hayaller gerçek oluyor" paylaşımı yapan Maezawa kısa süre sonra ise, “Bundan sonra telefona erişimim olmayacak. Görünüşe göre sonraki mesaj uzaydan gelecek” ifadelerini kullandı.