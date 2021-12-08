Türkiye Gazetesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 5 kişilik aile evlerinde ölü olarak bulunmuştu. C,nayetlerin ardındaki sır perdesi polis tarafından açıldı. Ailenin babası oğlan Meslek lisesi öğretmenin Devid R'nin eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

TUTUKLANMA KORKUSUYLA DEHŞETİ YAŞATTI

Başsavcı Gernot Bantleon tarafından yapılan açıklamada, Devid R'nin eşi adına sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası düzenlettiği, bunun ortaya çıkmasının ardından tutuklanma korkusuyla eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Devid R'nin kendisi ve eşinin tutuklanması durumunda devletin çocuklarını elinden alacağı korkusuna kapılıp panik yaptığı, bu nedenle tüm aileyi öldürdüğü belirtildi.

Devid R'nin eşi Linda R'nin de öğretmenlik yaptığı ve aşı sertifikasının sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından savunmasının istendiği ancak buna bir cevap vermediği öğrenildi.

Almanya'da Kovid-19 aşı sertifikasında sahtekarlık suçu işleyenler hakkında para cezası dışında 5 yıla kadar hapis cezası ile dava açılabiliyor.

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