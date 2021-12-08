Türkiye Gazetesi

Ukrayna krizi sonrası karşı karşıya gelen ABD ile Rusya bu defa Karadeniz'de gerildi. Rusya, bölgedeki "kışkırtıcı eylemler gerçekleştirildiği" gerekçesiyle ABD'ye protesto notası verildiğini duyurup, "8 Aralık'ta ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine bu tür pervasızlığın tehlikeli sonuçlarıyla uyaran protesto notası verildi" açıklamasını yaptı.

"İNSAN HAYATININ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILIYOR"

NATO görevi çerçevesinde geçtiğimiz 3 Aralık'ta ABD'ye ait Artemis CL-600 tipi keşif uçağının Karadeniz üzerinde uçuş yapmasının ardından Rusya, uçağın sivil uçak seviyesi olan 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaptığını savunarak ABD'yi Karadeniz'de sivil uçuşları tehlikeye atmakla suçlamıştı. Uçak geriliminin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu. Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve NATO müttefiklerinin askerleri, sınırlarımızı koruyan sistemlerini test etme girişimlerinden sivil uçaklara karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya başladı. Bu da hava sahası ve insan hayatının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu kışkırtıcı eylemler nedeniyle 8 Aralık'ta ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine bu tür pervasızlığın tehlikeli sonuçlarıyla uyaran protesto notası verildi" ifadelerini kullandı.

"HAVA ANLAŞMALARI İHLAL EDİLDİ"

Sivil uçuşların güvenliği konusunda uluslararası anlaşmalara atıfta bulunan Zaharova, "1944 tarihli Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu Sözleşmesi ve uluslararası hava anlaşmaları ihlal edildi. ABD ve NATO üyelerinin faaliyetlerine gerekli karşılık verme hakkını kendimizde saklı tutarak güvenliğin garantileri ile ilgili yapıcı diyalog kurmaya havada ve denizde tehlikeli olayları önleme seçenekler dahil askeri siyasi gerginliğin azaltılması için yolları istişare etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkan tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak için elimizdeki tüm araçlar kullanılacaktır" diyerek sert mesajlar gönderdi.

Biden, Ukrayna krizi için bir kez daha gözdağı verdi: ‘Putin mesajı aldı’ Dün gerçekleşen kritik Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanının Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını bildirdi. Joe Biden, Putin'in söz konusu durumun doğuracağı sonuçları net bir şekilde anladığını düşündüğünü söyledi.

Putin resti çekti Biden Avrupa’yla Ukrayna atağı başlattı: Soğuk savaş rüzgarları Gergin geçen, Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD'den yeni bir hamle geldi. Görüşme sonrası Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini açıkladı.

Dünya diken üstünde, görüşme gergin geçti ipler iyice gerildi: ABD'nin tahliye planı hazır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna konusunu ele aldığı kritik zirve sona erdi. Biden'ın, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır ekonomik ve askeri yaptırımlarla karşılaşacağını söylemesi üzerine, gerginleşen görüşme beklenenden kısa sürdü. Ukrayna'nın kendilerini provoke ettiğini belirten Putin, görüşmeyi sonlandırdı. Bununla birlikte ABD basını tarafından iddia edilen bilgiye göre; olası bir Ukrayna işgali durumunda, Pentagon'un Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planını hazır tuttuğu öğrenildi.