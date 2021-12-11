Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusuna ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı mayın arama ekipleri Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ı mayın ve patlamamış mühimmattan temizlemeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki güvenliğinin sağlanması, yollardaki mayınların temizlenmesi, dağlık ve geçişi zor bölgelerde bulunan Azerbaycan birliklerinin mevzileri doğrultusunda yeni ikmal yollarının yapılması için çalışmalar sürüyor. Son 10 günde işgalden kurtarılan bölgelerde 342 mayın bulunduğu kaydedilirken 96,7 hektarlık alanın mayınlardan temizlendiği açıklandı. Yalnızca 1-10 Aralık tarihleri arasında 342 mayın bulundu ve 96,7 hektarlık alan mayınlardan temizlendiği kaydedildi.



Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ’da 13 bin 273 hektar alan mayınlardan temizlendi. 17 bin 202 mayın ve patlamamış mühimmat da bulunarak imha edildi.

Bugüne kadar, işgalden kurtarılan bölgelerde mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından toplam 13 bin 273 hektar alanın mayınlardan temizlendiği, 628 kilometre yol döşendiği, 17 bin 202 mayın ve patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiği kaydedildi. Yerleşim yerlerinin, ekilebilir alanların mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizlenmesi çalışmalarında Türkiye Millî Savunma Bakanlığına bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının da (MEMATT) kullanıldığı aktarıldı.

ESİR ERMENİ ASKERLER BIRAKILDI

Bununla birlikte Ermenilerin, yeni bir hain oyunu ortaya çıktı. Erivan yönetimi, Azerbaycan'la yapılan savaşta esir düşen askerlerinin serbest bırakılması için Rusya'dan yardım istedi. Ermeniler, bunun karşılığında da işgal ettikleri dönemde yerleştirilen mayınların işaretlendiği haritaları vermeyi teklif etti. Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan teklif kabul edildi ve geçtiğimiz günlerde 10 Ermeni askeri serbest bırakıldı. Ancak, Azerbaycan yönetimi, söz konusu haritaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Çok sayıda Azerbaycanlı Türk 'mayın yok' diye gittikleri kendi topraklarında mayına basarak hayatını kaybetti. Daha önce Ağdam, Zengilan ve Fuzuli bölgeleri için teslim edilen mayın haritalarının yüzde 25’i doğru çıkmıştı.

Ermeni askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı: 1 asker şehit oldu Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı Kelbecer’de mevzilere ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 10 Ermeni askeri serbest bıraktı Azerbaycan, Kelbecer’de gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri, işgalden kurtarılan bölgelerin mayın haritalarına karşılık Ermenistan'a teslim etti.