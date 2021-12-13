Türkiye Gazetesi

Japonya’da uzmanlar yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ve birçok hastalığa neden olan ve ölüm riskini arttıran zombi hücrelere karşı aşı geliştirdi. Juntendo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki ekip, test sonuçları Nature Aging adlı dergide yayımlanan ve fareler üzerinde denenen aşı sayesinde zombi hücrelerde azalma sağlandığını duyurdu.

ZOMBİ HÜCRELERDE AZALMA YAŞANDI

Deney farelerinde uygulanan çalışmada damar sertliğine neden olan zombi hücrelerin kümelendikleri bölgelerde azalma yaşandığını doğruladı. Bulguların aşının etkinliğine işaret ettiğini belirten Minamino, “Aşının damar sertliği, şeker hastalığı ve yaşlanmanın neden olduğu diğer hastalıkları önlemede kullanılabileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

ÖLMEYİ REDDEDEN HÜCRELER

Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan zombi hücreler, bölünmeyi durdursa da ölmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor. Zararlı kimyasallar salgılayarak yakındaki sağlıklı hücrelere zarar veren zombi hücreler, insan vücudunda biriktikçe şeker hastalığı, damar sertliği, kemik erimesi ve Alzheimer gibi hastalıklara neden oluyor. Bilim dünyası, zombi hücreleri ve dolaylı olarak neden olduğu sağlık sorunlarını ortadan kaldırabilecek ilaçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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