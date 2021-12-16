Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Belçika'nın başşehri Brüksel'de yaptığı üçlü görüşme bölgeye huzurun gelmesi için umutları artırdı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaklaşık üç saat süren görüşmeden sonra değerlendirmede bulundu. Aliyev ve Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demir yolu hatları konusunda mutabakata vardığını bildiren Michel, otoyol bağlantısı dâhil olmak üzere bazı konularda ise görüşülmesi gereken başlıkların bulunduğunu belirtti.

Görüşmede Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı toprakların mayınlardan arındırılması konusu gündeme gelirken, Avrupa Birliği'nin bu yönde Azerbaycan'a teknik yardımda bulunmaya hazır olduğu kaydedildi. Görüşmede, güzergâh boyunca gümrük ve sınır kontrolünün karşılıklı olarak sağlanması karara alındığı ve otoyolun güzergâhının belirlenmesi için görüşmelerin devam edeceği aktarıldı. Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için bir çalışma grubu kurulması kararı da alındı.

BAŞ BAŞA KALDILAR

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Michel, problemleri çözmek için siyasi irade gösterilmesi ve özellikle liderler arasında doğrudan temas kurulmasının önemine değindi. Üçlü görüşmenin bir bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ı bir süre yalnız bıraktığını dile getiren Michel "Benim için iki lideri desteklemek ve cesaretlendirmek önemliydi. Aynı zamanda her ikisinin doğrudan birbirleriyle konuşması da çok önem taşıyordu" diye konuştu.

Öte yandan Ermeni lider Paşinyan da Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Aliyev ile temasların sürmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Paşinyan "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile demir yolu ulaşımının restorasyonu konusundaki anlaşmayı teyit ettik. Demir yolu, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında, karşılıklılık esaslarına dayalı, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük düzenlemelerine uygun olarak faaliyet gösterecek. Ermenistan, İran ve Rusya'ya demir yolu ile erişebilecek" ifadelerini kullandı.

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