Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı sonrası, dünya yeniden artan vakalarla mücadelesinde zorlu bir aşamaya geldi. Bu kapsamda bir dizi önlem alan devletlerden biri olan ABD'nin yeni stratejileri Başkan Joe Biden tarafından duyuruldu. Joe Biden, "Aşı olmak sizin sorumluluğunuzdadır, ancak bu karar sadece kişinin kendisini değil, etrafındaki insanları da etkiliyor." diyerek aşı olmanın vatanseverlik görevi olduğunu vurguladı.

BIDEN'DAN AŞI ÇAĞRISI

Biden, Omicron mutasyonunun ülkede baskın mutasyon haline geldiğini belirterek, "aşı olmayan kişilerin enfeksiyona yakalanma ve ölüm riskinin çok daha fazla olduğunu" söyledi. Biden, "Aşı olmak sizin sorumluluğunuzdadır, ancak bu karar sadece kişinin kendisini değil, etrafındaki insanları da etkiliyor." diyerek, aşı olmamış kişilere aşı olma çağrısında bulundu.



ABD'de "yaklaşık 40 milyon yetişkinin henüz aşı olmadığını" söyleyen Biden, halka seslenerek, "kendinize, ailenize ve açıkcası bunu söylediğim için eleştirileceğimi biliyorum ama ülkenize karşı bir yükümlülüğünüz var. Dürüst olacağım, aşı olmanın vatanseverlik görevi olduğuna inanıyorum." dedi.



Biden, "Covid-19 zorlu bir rakip olsa da biz daha güçlü olduğumuzu gösterdik. Çünkü hastalıkları önleyen ve hayatları kurtaran bilim ve aşı gücüne sahibiz" dedi.

Biden, salgının başına göre aşılama, virüsü tanıma, test yaptırma gibi önlemlerle birlikte durumun Mart 2020'den daha farklı olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin o günleri tekrar yaşamayacağını söyledi. Biden, "hepimiz Omicron hakkında endişelenmeliyiz, ancak panik yapmamalıyız" dedi. Biden, "ABD'de 200 milyon insan aşılanmış durumda" diyerek, 2020'ye kıyasla, virüse karşı "daha hazır ve daha bilgili" olunduğunu ifade etti.

Hükümet 500 milyon ücretsiz test sağlayacak



ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı konuşmada, hastanelere personel ve ekipman desteği, halka ücretsiz Covid-19 testlerinin sağlanması, aşılama ve test kapasitesinin arttırılmasını içeren strateji planını açıkladı. Biden, ABD halkının internetten ücretsiz olarak evlerine sipariş edebilecekleri 500 milyon hızlı sonuç veren yanal akış testlerinin sağlanacağını söyledi.



BİN ASKERİ SAĞLIK PERSONELİNE GÖREVLENDİRME

Biden Covid-19 ile mücadele çabasının bir parçası olarak, Ocak ve Şubat aylarından itibaren, Covid-19 nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanan hastanelere bin askeri sağlık görevlisinin seferber edileceğini açıkladı. Ülke genelinde daha fazla test sitelerinin kurulacağını söyleyen Biden, "test kapasitelerinin arttırılacağını ve daha fazla test yapılacağını" söyledi.

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