Türkiye Gazetesi

Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle, Okyanus’taki bir gemi enkazını incelemek için ekipleriyle bölgeye gitti. Bakanın bulunduğu helikopter arza nedeniyle Okyanus’a çakıldı. Bakanın 12 saatlik hayatta kalma hikayesi ise dünya gündemine oturdu.

DÜNYA HAYATTA KALMA HİKAYESİNİ KONUŞUYOR

Dünya Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin hayatta kalma hikayesini konuşuyor. Filmleri aratmayan olayda ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelerken gerçekleşti.

OKYANUSA ÇAKILDI

Gemi enkazını incelemek üzere helikopter ile bölgeye hareket eden Gelle'nin helikopteri okyanusa çakıldı.

12 SAAT BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Ancak Gelle ve helikopterdeki bir polis memuru hayatta kalmayı başardı. Gelle'nin yaklaşık 12 saat boyunca kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğu açıklandı.

“ÖLME ZAMANIM HENÜZ GELMEDİ”

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ise 57 yaşındaki Gelle’nin şezlongda bitkin halde yatması dikkat çekti. Paylaşılan videolarda üşüdüğünü belirten Gelle, “Ölme zamanım henüz gelmedi” dediği duyuluyor.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Polis şefi Zafisambatra Ravoavy yaptığı açıklamada, bakanın incelemelerde bulunduğu felakette en az 39 kişinin öldüğü bilgisine yer vermişti. Ravoavy ayrıca Gelle'in düşen helikoptere ait bir koltuğu suyunun üzerinde kalmak için kullandığına inandıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı; 'Sporda her zaman büyük bir dayanıklılığa sahipti ve bakan olarak bu ritmi sürdürüyor. Çelik gibi sinirleri var.'

Gelle, otuz yıl poliste hizmet verdikten sonra Ağustos ayındaki kabine değişikliğinin bir parçası olarak bakan oldu.

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