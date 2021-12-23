Türkiye Gazetesi

Japonya’nın en büyük ekonomi gazetelerinden olan Nikkei Asia’da, Türkiye hakkında kapsamlı bir analiz yayımlandı. Yazıda birçok konuya dikkat çekildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son aldığı ekonomik kararlara dikkat çekilen yazıda, Türkiye’nin artık bölgede oyun kurucu olmak istediği vurgulandı.

“BATI YANLISI POLİTİKANIN KALIPLARINI KIRDI”

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiğinden beri Batı yanlısı politikaların kalıplarını kırdığını belirterek, "2014'te Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak iktidara geldiğinden bu yana Erdoğan, Türk siyasetinde onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıbını kırdı. Uzun zamandır NATO'nun uysal bir üyesi, Avrupa'nın çevresinde sessiz, laik bir ülke olarak görülen ve sabırla Avrupa Birliği'ne katılmayı bekleyen Türkiye, artık kendini bölgesel bir hegemon olarak görüyor.” denildi.

“AKDENİZ GEÇİDİNİN ANAHTARINI ELİNDE TUTUYOR”

Rusya ve Türkiye ilişkilerine de değinilen yazıda, “Erdoğan, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın davrandı, ancak aynı zamanda Suriye'ye asker göndererek, Libya'ya askeri danışmanlar göndererek ve komşu Ermenistan ile bir çatışmada Azerbaycan'a dolaylı ama açık bir şekilde yardım ederek Moskova ile çatışmaya girdi. Türkiye bu noktada Karadeniz'in tek giriş ve çıkış noktası olan Rusya'nın Akdeniz'e açılan tek doğrudan deniz geçidinin anahtarlarını elinde tutuyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRK SİHA’LARINA ÖVGÜ

Nikkei Asia'nın analizinde, Türk İHA/SİHA'larına da geniş yer ayırıldı. Bayraktar TB2 SİHA'nın, Türkiye'nin yeni keşfedilen sert gücünün bir simgesi olduğu ve Haluk ve Selçuk Bayraktar’ın Türkiye'deki imajının, ABD'deki Elon Musk'ın imajıyla karşılaştırılabileceği dile getirildi. İHA’ların özelliklerine yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye'nin insansız hava araçları ucuz ama etkilidir. 2020'nin sonlarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki silahlı çatışmada, Bayraktar TB2 hem keşif hem de saldırı drone'u olarak öldürücüydü. Daha pahalı İsrail insansız hava araçlarının yanı sıra düzinelerce Ermeni tankını da imha etti.”

“TÜRKİYE LİBYA’DA ETKİN BİR GÜÇ”

Türkiye’nin Libya’da etkin bir güç olduğunu ve hava üstünlüğünün de Türkiye tarafında olduğunu belirten yazıda, “Libya'daki olayların gidişatının değiştirilmesinde Türkiye’nin etkin bir güç olduğu herkes tarafından bilinmekle beraber Libya, Türk stratejistlerine tüm jeostratejik konumlarını tek başına yeniden canlandırma yeteneği sundu. Türk tarafı hava üstünlüğünü kurduğunda, Haftar'ın güçleri Libya'nın çöl gibi açık arazisinde etkili bir şekilde faaliyet gösteremedi. Türk insansız hava araçları, gidişatı tersine çevirmeye yardımcı oldu ve savaşan gruplar arasındaki uzlaşma süreci için zemin hazırladı.” denildi.

"OYUN KURUCU OLMAK İSTİYOR"

Türkiye’nin aldığı kararlarla bölgede oyuncu kurucu olmak istediği belirtilerek, “Adriyatik'ten Çin sınırlarına kadar, Türkiye ile tarihi, dilsel, etnik veya Ukrayna örneğinde olduğu gibi stratejik bağları olan bir grup ülke var. Türkiye son dönemde gözünü Afrika'ya dikti. Erdoğan, kıtada 30 ülkeyi gezdi. Türkiye jeopolitik takımlar arasında geçiş yapabilir ve bazen ekonomi politikasında olduğu gibi kendi başına hareket edebilir. Kesin olan tek bir şey var: oyun kurucu olmak istiyor.” ifadelerine yer verildi.

Kırgızlar Türk SİHA’larına kavuştu! Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.

Fransız basını Türk SİHA’larını öve öve bitiremedi: Peynir ekmek gibi satıyor Türkiye İHA ve SİHA’larıyla dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin Afrika’daki rolü ve SİHA’ların bölgedeki etkisi tüm dünyada yakından takip ediliyor. Fransız aylık ekonomi dergisi Capital, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'daki nüfuzunu artırdığını belirtti. Aynı zamanda Türk SİHA’larının 'peynir ekmek gibi' sattığını yazdı.

Fransız medyasından skandal SİHA haberi: İstanbul ve Trakya’yı haritadan sildiler Fransa merkezli AFP haber ajansı Türk SİHA’larıyla ilgili paylaştığı haritada İstanbul ve Trakya’yı sildi. Skandal haber büyük tepki çekti.