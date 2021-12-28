Türkiye Gazetesi

Taliban Ağustos ayında Afganistan’da kontrolü ele geçirince binlerce kişi panik halinde ülkeden kaçmaya çalışmış, ABD de bunların bir kısmını uçaklarla ülkeye getirmişti.

ABD Mülteci Yeniden Yerleştirme Ofisi rakamlarına göre ülkeye Afganistan’dan 1450 civarında anne ve babasız Afgan çocuk getirildi.

Bazıları küçük yaşta olan bu çocuklar her gece ağlıyor. Anne ve babalarına kavuşup kavuşamayacakları, kavuşacaklarsa da bunun ne zaman gerçekleşeceği ise belli değil.

Çocuklara yardım etmek için çalışan Dr. Sabrina Perrino, “Şu anda aileleri olmadığı için kendilerini yalnız ve korkmuş hisseden binden fazla çocuk olduğu fikri şoke edici” dedi.

Bazı çocukların ailelerinin aç olduğunu bildikleri için yemek yemekte zorlandıları öğrenildi. Ailelerinin çoğunun saklandığı yeterli yiyeceklerinin olmadığı ve dışarı çıkama

KAOS SIRASINDA BİRBİRLERİNİ KAYBETTİLER

Çocukların birçoğu aileleriyle birlikte Afganistan'dan kaçmaya çalıştı ancak Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki bombalama sırasında aileleriyle teması kaybetti.

North Virginia'da 17 yaşındaki Ramin ile 16 yaşındaki arkadaşı Emal da havalimanı saldırısında ailelerinden kopanlardan. CNN'in ailelerinin güvenliğini korumak için sadece ilk isimleriyle tanımladığı yakın arkadaşlar ebeveynleri olmadan ABD'ye gelmeyi düşünmüyorlardı ama sadece kendileri ve bir amcaları Kabil’den çıkabildi, anne babaları ile kardeşleri geride kaldı.

BÜYÜK TRAVMA GEÇİRDİLER

18 aylık kardeşini bir türlü unutamayan Ramin, bir gece yastığına bir bebek gibi sarılarak ve kardeşinin adını seslenerek uykudan uyanmış.

İki arkadaş, şimdilik Emal’in 5 sene önce ABD’ye yerleşen amcasının yanına yerleştirildi. Çocukların çoğunun bu şekilde ABD’de bir yakınlarının yanına yerleştirildiğini belirten CNN, ABD gözetiminde halen 250 Afgan çocuğun daha bulunduğunu bildirdi.

Yaşadıklarından dolayı travma geçiren çocuklar, kendilerini nelerin beklediğini de bilmiyor.

Taliban'dan Afgan mültecilere 'eve dönün' çağrısı Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede güvenlik ve huzurun tesis edildiğini, mülteci durumundaki Afganların yurtlarına geri dönebileceklerini söyledi.

Taliban'la yeni dönem için Kâbil'e ziyaret Taliban'ın yönetimini devralmasının ardından Taliban'ın resmî olarak tanınması birçok ülke tarafından değerlendirilirken, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin dışişleri bakanları yeni bir adım atıyor.