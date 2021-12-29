Türkiye Gazetesi

Japonya’dan gemiye yüklenen Toyota ve Honda marka araçlar, Rusya’ya getirilirken soğuk ve fırtınalı havada deniz suyunun etkisiyle kalın buz tabakasıyla kaplandı. Buz tutmuş araçlar, eksi 19 derece soğukta Vladivostok limanında vinç yardımıyla gemiden indirildi. İkinci el Japon arabaları Rusya’da çok popüler.

ARAÇLAR TANINMAZ HALE GELDİ

Gemi kaptanı Pyotr Osichansky (72), “Aralık ayındayız, deniz dalgalı ve çok rüzgarlıydı. Deniz suyu gemiye sıçradı ve arabaların üzerinde buz tuttu. Bu yıl rüzgarlar normalden çok daha kuvvetliydi” dedi. Limandakiler, arabaların Panama bandıralı gemiden indirilmesini ilgiyle izlediler. Arabaların etrafında o kadar kalın bir tabaka vardı ki hangi marka olduğu anlaşılmıyordu.

Japonya'da "sağlıklı yaşam süresi" rekor kırdı Japonya Sağlık Bakanlığı, "sağlıklı yaşam süresi" nin kadınlar için 75, erkekler için 72 yaşa ulaştığını açıkladı.