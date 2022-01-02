Türkiye Gazetesi

Washington Post gazetesi, Çin’in Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından Batı hedeflerine yönelik olarak bilgi topladığını bildirdi. Gazeteye göre ülke, bu bilgileri ordusu, polisi ve hükümetine bağlı kuruluşlar için kullanacak. Hükümet, bu yabancı platformlardan bilgi toplamak için en yeni ve en gelişmiş veri takip sistemi kurmuş. Tarihi 2020’ye kadar giden 300 civarındaki hükümet projesiyle ilgili ihale belgeleri ve sözleşmeleri inceleyen gazete, hükümetin takip ve gözetleme için büyük bütçeler ayırdığını kaydetti. Belgeler, sosyal medya platformlarından yabancı gazeteciler ve akademisyenlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak üzere devlet medya kuruluşu için 320.000 dolara yazılım satın alındığını gösteriyor.

UYGUR TÜRKLERİ DE TAKİP EDİLİYOR



Pekin polisi de özellikle Hong Kong ve Tayvan’a yönelik 216.000 dolarlık bir istihbarat programı satın almış. Belgeler, Uygur Türklerinin de bu takip sisteminden kurtulamadığını gösteriyor. Doğu Türkistan’da kurulan bir siber merkez, yurt dışında Uygur diliyle yapılan paylaşımları topluyor. Çin Merkezi Propaganda Kurumu’ndan bir yetkili, yazılımların devlete “Çin karşıtı kişilerin oluşturduğu ağın gizli altyapısını daha iyi anlama imkanı vereceğini” ifade etti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha önceki bir konuşmasında yetkililerden internetin kontrol altına alınmasını istemişti.

Dünyaca ünlü şirket Alibaba'dan şok Filistin kararı Çin'in internet sitesi devi Alibaba 2022 yılı itibariyle Filistinlilere hizmet vermeyeceğini duyurdu.