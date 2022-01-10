Türkiye Gazetesi

Garibaşvili, başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, geçen yılın ekonomik gelişmelerini değerlendirerek, 2022'de atılacak adımları açıkladı.

İLAÇ PAZARI ARAŞTIRMASI

İlaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatlara işaret eden Garibaşvili, ilgili bakanlığın ilaç pazarı araştırma raporu hazırladığını ve bu yönde etkili değişikliklerin yapılacağını söyledi.

“TÜRKİYE PAZARINI AÇMAYI PLANLIYORUZ”

İrakli Garibaşvili, ilaç fiyatların düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini aktararak, "Biz aynı zamanda Türkiye pazarını da açmayı planlıyoruz. Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceğiz, bu da tahminlerimize göre ilaç fiyatlarını büyük ölçüde düşürecek" ifadesini kullandı.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Misafirperverliği için Êrdoğan'a teşekkür ederim Gürcistan’a resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Görüşmede Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.