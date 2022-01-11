Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Kazakistan'da geçen hafta "LPG'ye yapılan zamlar" bahane edilerek başlayan olaylar kontrol altına alındı. Ateşe verilen araçlar ile yağmalanmış mağaza, banka binaları ve sokaklar temizlenirken Türkiye gazetesi, tarihi olaylara sahne olan ülkede yaşananlara dair kritik arka plan bilgilerine ulaştı. Kazakistan yönetiminden önemli bir ismin verdiği bilgilere göre olaylara destek veren iç ve dış unsurlar tespit edildi. Sokak olayları öncesi üç farklı ülke sınırından provokasyona destek amaçlı sekiz bini aşkın kişi ülkeye giriş yaptı. Bu isimler arasında yağma ve silahlı saldırı yanında sabotaj, terör, strateji, tahrik gibi alanlarda eğitimli timler de yer alıyordu.

GÜVENLİK BİRİMLERİNDEKİ ZAAF

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gaz zamlarını protesto şeklinde başlayan ve yağma, kundaklama, silahlı mukavemet boyutuna evrilen hadiseleri bastırma amacı ile Rusya liderliğinde kurulan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü yardıma çağırdı. Gazetemize bilgi veren Kazakistan güvenlik kaynakları, Tokayev’in bu kararı almasında ülkenin asker, polis ve istihbarat birimlerinde gördüğü zaafın etkili olduğu bilgisini verdi. Bu çerçevede açıklama yapan Kazakistan İçişleri Bakan Vekili Yerlan Turgumbayev "Suçlular polis ve asker kılığına girerek, üniformalarını değiştirdi’’ ifadelerini kullandı. Yine sıcak saatlerin yaşandığı 4-5-6 Ocak günlerinde çok sayıda polis ve askerin tankları ve silahları ile göstericilere katıldığı videolar servis edildi. Kazakistan Millî Güvenlik Teşkilatı görevlileri ile bazı emniyet görevlilerinin göstericileri yönlendirme ve stratejik noktalara sevk etmede etkin rol üstlendiği tespit edildi. Devam eden soruşturma kapsamında Millî Güvenlik Teşkilatı Başkanı Kerim Masimov tutuklandı.

ALMATI'DA TERÖR KAMPI

Gazetemizin Kazakistan kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre olayların odak noktası olan Almatı’da üç bin kişilik bir terör kampı keşfedildi. Vehhabi itikadına sahip bu isimler 4 Ocak gecesi Merkez Cami’de toplandı ve Almatı geneline yayılarak halkı kışkırttı. Bazıları ise diğer sıcak bölgelere sevk edildi. Kazakistan’da faaliyet yürüten bu yapılanmanın, üç gün önce tutuklanan Kazakistan Millî Güvenlik Teşkilatı Başkanı Masimov’un yardımcısı olan Samet Abişov tarafından yönlendirildiği aktarıldı.

TÜRK DEVLETLERİ TEHDİT ALTINDA

KGAÖ zirvesinde en çarpıcı açıklama Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’dan geldi. Lukaşenko yaşanan olaylardan Özbekistan ders çıkarması gerektiği vurgusunu yaptı. Yaşananların komşu ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu savunan Lukaşenko "Aldığımız bilgilere göre (Kazakistan’ındaki protestoları organize edenler) gözlerini şimdi Özbekistan’a çevirmiş durumdalar" dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zebiniso Hüseyin bu açıklamanın açık bir tehdit olduğunu kaydetti. Zebiniso Hüseyin, KGAÖ’de tüm Türk cumhuriyetlerine mesaj verildi. Farklı bir bölge planı var. Tüm Türk Devletleri ekonomi konusunda olduğu kadar büyük çaplı provokasyonlara karşı teyakkuzda olmalı. Özbekistan bu askeri yapıdan ve Rusya öncülüğünde kurulan Gümrük Birliği’nden 2001 yılında ayrıldı. Şimdi Özbekistan özelinde yapılan tehdit çok açık ve bu önü alınamaz düzeye çıkmadan bertaraf edilmeli. Diğer ülkelere sıçrama potansiyeli var’ şeklinde konuştu.

EN KRİTİK GÜN

Kazakistan’da gerginlik sonrası en kritik gün. Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün Parlamentoda, yeni hükûmeti açıklaması ve alınacak kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Tabanda yeni yönetim talebi çok güçlü olduğu ve eski düzende ısrarın yeni çatışmaları beraberi getireceği görüşü hâkim. Hükûmet, ordu, istihbarat, emniyet ve devlet tekelindeki kritik mali kuruluşlara yeni isimlerin atanması en önemli beklenti noktaları. Ayrıca Tokayev’in yardıma çağırdığı Kolektif Güvenlik Anlaşması unsurlarının huzursuzluk sebebi olduğu ve bu konuda kesin çıkış tarihinin açıklanması isteniyor.

PUTİN: MESELE GAZ FİYATLARI DEĞİLDİ

Kazakistan’da yaşanan gelişmeler sonrası Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde toplandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, KGAÖ’nün müdahalesi ile ilgili durumun yanlış anlaşıldığını söyledi. Tokayev "Rus uçakları olmasa provokatörler başkenti ele geçirmeyi hedefliyordu" dedi. Toplantıda konuşan Putin ise Kazakistan devletine yönelik ortaya çıkan tehdidin kendiliğinden protesto eylemlerinden kaynaklanmadığını, iyi organize olan yıkıcı iç ve dış güçlerin durumdan yararlandığını belirtti. Putin "Bu Kazakistan’a karşı saldırı eylemidir. Kazakistan'a tehdide, iç ve dış güçler yol açtı. Ülke dışındaki kamplarda eğitimden geçtikleri açık. Mesele gaz fiyatları değil" dedi. Kazakistan'a gönderilen CSTO barış gücü birliğinin geçici süreyle görevlendirildiğini söyleyen Putin, Rusya'nın bölgede 'devrimlere' izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Teröristlerin asıl amacı iktidara el koymak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü KGAÖ olağanüstü zirvesinde ülkede yaşanan gerginlikler hakkında konuştu. Teröristlerin amacı iktidara el koymak diyen Tokayev, başkente 3 askeri uçağın geldiğini öğrenince darbe planından vazgeçtiklerini söyledi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı: Her şey kontrol altında Kazakistan'da sular durulmuyor. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar sürüyor. Gösterilerin 1 haftadaki zararı 212 milyon ABD dolarını aştı. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov ise eylemlerin bastırıldığını, her şeyin kontrol altına alındığını söyledi.