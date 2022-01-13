Türkiye Gazetesi

Almanya Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan’ı insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti. Davada 80’den fazla tanık ve işkence mağdurlarının dinlendi. Federal Başsavcılığı "insanlığa karşı suçlar için Esad rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendirdiği davada 58 yaşındaki Raslan’ı tecavüz ve 58 cinayet ile 2011 ve 2012'de Suriye iç savaşı esnasında Şam'daki bir hapishanede sorgulama yaparken, 4 binden fazla kişiye işkence yapmakla suçladı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTEN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Suriye istihbaratında çalıştıktan sonra 2014’te Almanya’ya gelen ve 2019 yılında Berlin’de yakalanan Raslan görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza aldı. 23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Davadaki diğer sanık olan ve Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021'de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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