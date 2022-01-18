Türkiye Gazetesi

Breivik'in, artık toplum için tehlike oluşturmadığı iddiasıyla erken tahliye talep etmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, Breivik'in işlediği suçla ilgili henüz hiçbir pişmanlık emaresi göstermediğini belirtiyor. Aşırı sağcı terörist, 2012'de hapse girdiğinden bu yana takip eden psikiyatr Randi Rosenqvist, Breivik'in hareket tarzında büyük değişimler gözlemlemediğini belirtti. "Erken tahliye olmak isteyen birinin pişmanlık ve eylemlerini niye tekrarlayamayacağını göstermeleri gerekiyor" diyen Rosenqvist, mahkemede buna dair psikiyatrik rapor vereceğini ifade etti.

İHTİMAL YOK

Norveç Islah Hizmetleri Kolej Üniversitesinden Profesör Berit Johnsen, Breivik'in erken tahliye edilmesinin ihtimali olmadığını vurgulayıp "Bırakılırsa yeni suçlar işlemesi ihtimali yüksek" ifadesini kullandı. Johnsen, Norveç yargı sistemindeki en fazla ceza olan 21 yıl hapse, eğer toplum için hâlen tehlike oluşturuyorsa müebbete çevrilme şartıyla mahkûm edilen Breivik'in cezasının ilk 10 yılını çekmesinin ardından erken tahliye talep etme hakkı bulunduğunu hatırlattı. Profesör Johnsen, bunun Breivik için ömür boyu hapis anlamına geldiği gibi, her yıl şartlı tahliye duruşması talep ederek fikirlerini aktarmaya çalışması ihtimalini de artırdığını kaydetti.

Breivik'in Haziran 2011'de hükûmet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan iki saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya adasındaki yaz kampında 69 kişiyi ateş açarak katletmişti. Çoğu çocuk 77 kişinin katili 37 yaşındaki Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkûm edilmişti.

Breivik'in ırkçı manifestosunun internette satıldığı ortaya çıktı Norveç'in en büyük online kitap satış mağazası Adlibris'te, ülkede 2011'de 77 kişiyi katleden terörist Breivik'in ırkçı manifestosunun satıldığı ortaya çıktı.

Norveç mahkemesi 'Breivik' kararını temyize götürdü Norveç hükümeti, Oslo bölge mahkemesinin, ülkede 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in insani haklarının yetkililer tarafından ihlal edildiğine hükmeden kararına yönelik temyiz başvurusunda bulundu.