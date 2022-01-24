Türkiye Gazetesi

Rusya'nın on binlerce askerini Ukrayna sınırına konuşlandırması ile başlayan kriz, Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların Rusya tarafından desteklenmesiyle zirveye tırmanmıştı. İki ülke arasında gerilim artarken, birkaç gün önce ABD arabulucuğunda yapılan görüşmelerde iki ülke olumlu mesajlar verse de gerilim sürüyor.

ABD Ukrana'daki elçilik çalışanı yakınlarına ülkeyi terketmeleri emrini verirken, diğer taraftan Ukrayna'ya 90 tonluk mühimmat ve silah yardımı yapıldığını açıklamıştı.

İngiltere'de, Ukrayna büyükelçiliğindeki bazı büyükelçilik personelini ve görevlileri geri çağırmaya başladığını duyurmuştu.

JAPONYA'DA TAHLİYE KARARI ALDI

Rusya'nın sınırdaki hareketliliği sürerken Ukrayna işgaline dair endişeler iki ülkenin olumlu mesajlarına rağmen artıyor.

ABD ve İngiltere'nin ardından Japonya hükümetinin de Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

"ÖNGÖRÜLEMEYEN KOŞULLARA HAZIRLIKLI OLUN"

Büyükelçilik personeli de dahil Ukrayna'da yaklaşık 250 Japon vatandaşı bulunduğunu belirten Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, hükümetin Ukrayna'daki vatandaşlarına öngörülemeyen koşullara hazırlıklı olma çağrısı yaptığını açıkladı. Matsuno, "Gelişmeleri yakından izlemeye ve ABD ve diğer ilgili ülkelerle iletişim halinde gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise hükümetin olası bir tahliye planı için hazırlık yaptığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Rusya sınırında süren küçük çaplı çatışmalar giderek şiddetinini artırırken Ukrayna, Rusya'nın kendisine saldıracağı iddialarında bulunmuş, Rusya'da saldırı iddialarını yalanlamıştı.

Ancak istihbarat raporlarında Rusya'nın on binlerce askerini Ukrayna sınırına konuşlandırdığı ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçılara desteklerini artırdığı ortaya çıkmıştı.

Bunun yanı sıra Rus ordusunun, Ukrayna'nın bir diğer komşusu olan Belarus'la birlikte yine Ukrayna sınırında ortak tatbikat yapacağını açıklaması gerilimi tırmandırdı.

ABD, olası Rus işgaline karşılık Ukrayna'nın NATO ülkeleri arasında yer almasını isterken, Rusya bu öneriye şiddetle karşı çıkarak komşuları için esas tehdinin ABD olduğunu savundu.

KRİTİK GÖRÜŞMEDE OLUMLU MESAJLAR

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi düşürmek için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasındaki 1.5 saatlik görüşme sonrası iki isim de birbirilerine karşı"açık sözlü" olduklarını ve diyaloğun artırılmasını istediklerini söyleyerek olumlu mesajlar verdi.

ABD VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ TERK EDİN" EMRİ

Ancak sabahki toplantının ardından akşam üzeri ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama kafaları yeniden karıştırdı. ABD, Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği personelinin ailelerine Pazartesi gününden itibaren en kısa sürede Ukrayna’yı terk etmelerini emretti.

UKRAYNA'YA 90 TONLUK SİLAH YARDIMI

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan bir başka açıklamada ise Ukrayna'ya silah taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın ön cephedeki savunucuları için gönderdiğimiz bu yardım, ABD'nin Ukrayna'nın egemen meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığı, 2014'ten itibaren bu alanda yapılan yardımların 2,7 milyar doları geçtiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir."

ABD, Ukrayna'daki personelini tahliye ediyor ABD, muhtemel bir Rusya müdahalesinden dolayı Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

Gürcistan'dan Ukrayna'ya destek mesajı: Yanındayız Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.