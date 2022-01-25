Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Hapishanede bulunan yüzlerce teröristi kurtarmak için hapishaneye saldıran DEAŞ’lılar, hapishanenin yakınındaki birkaç bölgeyi ele geçirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin raporuna göre, ABD liderliğindeki koalisyonun ateş desteği sayesinde SDG’liler bir miktar ilerleme kaydetti ve DEAŞ’lı teröristlere teslim olmaları için çağrı yapılıyor. DEAŞ’lı teröristler ise “ölene kadar savaşacağız” karşılığını verdi. Cezaevi içinde ve çevresinde devam eden çatışmalarda 84 DEAŞ’lı terörist, 7 sivil ve 45 SDG’li terörist hayatını kaybetti.

Suriye'de hapishane saldırıları: 77 DEAŞ’lı, 39 PKK/YPG’li öldü İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye düzenlediği saldırıda, 77 DEAŞ’lı terörist ile 39 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.