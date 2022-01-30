Türkiye Gazetesi

Grenoble'da söz konusu resmin çizilmesinin "provokasyon" ve "kabul edilemez" olduğu savunuldu. Bunun sadece aşırıcılara fayda sağladığı, şiddete ve nefrete körüklediği iddia edilen açıklamada sokaklarda duvar resimlerinin yapıldığı "Street Art Fest Grenoble Alpes" isimli festivale yapılması planlanan para yardımının iptal edildiği belirtildi. Fransız basınındaki haberlerde, duvar resminin sekiz ay önce çizildiğine ve festivalle bir ilgisi olmamasına rağmen söz konusu yardımın kesilmesi kararı alındığına dikkati çekildi.

BELEDİYEDEN DE ALINDI

Festivalin Direktörü Jerome Catz, bölgeye kararını gözden geçirmesine çağrısı yaptığını belirterek festival için sadece Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde değil aynı zamanda Grenoble Belediyesinden de alacaklarını söyledi.

Söz konusu bölgenin 10 bin avroluk yardımı iptal etmesinin sebebinin siyasi olduğunu ve bunun nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin öncesinde yaşanmasının manidar olduğuna işaret eden Catz, söz konusu resmi çizen sanatçının bazı insanların dinleri sebebiyle ayrımcılığa uğradığına dikkati çekmek istediğini belirtti. Bu olayın ardından resmin siyaha boyandığı ifade edildi. Resmin üzerinde "Müslüman" yazan sarı yıldız da bulunuyor.