Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına, Rusya'nın artan askeri hareketliliği sebebiyle ülkeden derhal ayrılması gerektiğini söylemişti. Bunun ardından bir çağrı da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "ABD vatandaşları önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerekli" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA, OLİMPİYATLAR BİTMEDEN SALDIRACAK"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini iddai etti. Danışman, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini aktardı. Sullivan, Amerikalıların hemen ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.

NATO, Rusya’ya karşı birlik olamadı ABD ‘Ukrayna krizinde müttefiklerimizle birlikte hareket edeceğiz’ derken AB’den farklı açıklamalar geliyor. Almanya ve Fransa’nın çekimser tutumunun ardından Hırvatistan, sıcak çatışmaya katılmayız sinyali verdi.

Rusya'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.