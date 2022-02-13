Türkiye Gazetesi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaletinde yer alan Laristan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü, Omicron varyantının bölgede hızla yayılmasından endişe edildiğini duyurdu.

Tıp Fakültesi Dekanı Behzad Rızayi, "Salgında 6'ncı dalga nedeniyle bu hafta hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 41 artış oldu." bilgisini verdi.

Açıklamaya göre, İmam Rıza Hastanesinde COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle tedavi gören henüz 1 aylık bebek hayatını kaybetti.

SALGINDA 6. DALGA

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta, artan vakalarla ülkede salgının 6'ncı dalgasına girildiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 133 bin 718 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 806 bin 265'e ulaştı.

Omicron’a özel aşı geliyor: İlk sonuçlar olumlu Tayvan’da Academia Sinica Araştırma Enstitüsü, Omicron'a karşı yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Omicron mutasyonuna karşı etkili olacak aşının testlerdeki ilk sonuçlarının olumlu olduğu vurgulandı.

Omicron’u keşfeden doktor ilk kez açıkladı: Yalan söylememi istediler Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan Omicron’u ilk keşfeden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, tüm dünyayı şoke eden bir itirafta bulundu. Ünlü doktor, birçok siyasetçinin ve bilim insanının kendisine baskı yaptığını, virüsün seyri ile ilgili yalan söylemesini istediklerini açıkladı.