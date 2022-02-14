Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirerek, Türk halkına armağan etti.

ANLAMLI ŞARKIYA ANLAMLI KLİP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. BAE’li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.

Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Abu Dabi’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı, yapılacak görüşmede iki ülke ilişkileri ve ticaret konuları masaya yatırılacak ve 12 anlaşma imzalanacak.

BAE’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi kritik değerlendirme: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahya’nın daveti üzerine, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyarette bulunacak. Kritik ziyaret öncesi Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, önemli açıklamalarda bulundu. Gargaş yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BAE ziyareti öncesi önemli mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyarete ilişkin, iki ülke dostluğuna atfedilen önemi göstermenin yanı sıra iş birliğinin daha da ileriye taşınmasına vesile olacağını ifade etti.