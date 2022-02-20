Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada’dan gönderilen içerisinde silahların da olduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın ülkeye ulaştığı açıklandı. Askeri yardımları taşıyan Royal Canadian Air Force’a bağlı C-17 tipindeki uçak, Ukrayna’nın Lviv şehrine indi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri yardımın ulaştığı açıklandı.

“BU ZAMANINDA YAPILAN ÖNEMLİ YARDIM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, "Yakın dostumuz Kanada’dan Ukrayna ordusu için silah yardımı geldi. Keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, gece görüş düzenekleri gibi askeri teknik ekipmanları teslim aldık. Bu zamanında yapılan önemli yardım için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



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Ukrayna Rusya'ya yaptırımları genişletti Ukrayna hükümeti, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları genişletme kararı aldı.