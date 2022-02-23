Türkiye Gazetesi

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla alakalı yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, yeni kararları duyurdu. Buna göre; Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

"KUZEY AKIM 2 PROJESİNİN DURDURULMASI İÇİN ALMANYA İLE ÇALIŞIYORUZ"

Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığı günden bu yana ABD'nin ortak ve müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü ve ortak bir karşılık için çalıştığını belirtti.

Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu ay yaptığı toplantıda da belirttiği üzere Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarda öncü olduğunu vurguladı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasına yönelik Almanya ile yakından çalıştıklarını vurguladı.

İki ülke arasında yapılan yakın istişarelerin ardından Almanya'nın dün Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecini durdurduğunu anımsatan Biden, "Bugün ben de yönetimime Kuzey Akım 2 AG'ye ve firma yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Bu adımlar, bizim Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik adımlarına karşılık uyguladığımız yaptırımların ilk bölümünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

"PUTİN RUS GAZINDAN VE DİĞER ENERJİ TÜRLERİNDEN UZAKLAŞMA DÜRTÜSÜ VERDİ"

Rusya'nın bölgede gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi durumunda ABD'nin daha çok adım atmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Biden, "Attığı adımlar ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tüm dünyaya daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşma dürtüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'ya yönelik attığı adımlar dolayı da Scholz'a teşekkür etti.

Scholz, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

ABD, Ukrayna'yı uyardı: Rus kuvvetlerinin yüzde 80'i işgal için hazır Pentagon, Rus birliklerinin yüzde 80'inin ileri pozisyonda hazır bulunduğunu iddia edip, Ukrayna'ya uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, bazı Rus birliklerinin Ukrayna'ya 5 kilometreden daha yakın oldukları kaydedildi.

Ukrayna krizinin yankıları sürüyor: 'Putin, Batı'ya yalan söyledi' Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçladı.

Ukrayna sanal dünyada da alarmda: Birçok devlet kurumuna siber saldırı Ukrayna, Rada'da (Ukrayna Parlamentosu) dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı duyurdu.