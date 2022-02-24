Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin boyutunu arttıran Donetsk ve Luhansk'ın Vladimir Putin tarafından tanıınmasının ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'den başvuru mektupları geldi. Söz konusu cumhuriyetlerin liderleri, kendileri ve halkları adına devletlerinin tanınması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı'na bir kez daha şükranlarını sunuyor." ifadelerini kullandı.

DONETSK VE LUHANSK LİDERLERİNDEN PUTİN'E MEKTUP

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi sınırlarında Kiev ordusu ile Rusya yanlısı milisler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ayrılıkçıların liderleri tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektuplar geldiğini söyledi. Donetsk ve Luhansk liderlerinin, Kiev saldırılarının püskürtülmesi için Putin'den yardım istediğini aktaran Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'den başvuru mektupları geldi. Söz konusu cumhuriyetlerin liderleri, kendileri ve halkları adına devletlerinin tanınması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı'na bir kez daha şükranlarını sunuyor. Mektuplarda, şu anda durumun ağırlaşması ve Kiev'den gelen tehditler nedeniyle cumhuriyetlerin vatandaşlarının evlerini terk etmek zorunda kaldıklarının, Rusya'ya tahliyelerinin devam ettiğinin altını çiziliyor" dedi.

"KİEV, DONBASS'TAKİ SAVAŞI SONA ERDİRME KONUSUNDA İSTEKSİZ"

Peskov açıklamasının devamında ayrılıkçıların liderleri tarafından Putin'den destek istediğini ifade ederek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu cumhuriyetlerde askeri saldırganlığının devam ettiği koşullarda, sivil ve endüstriyel altyapı, okullar, hastaneler, anaokulları yıkılıyor ve en kötüsü de, çocuklar da dahil siviller hayatlarını kaybediyor. Kiev rejiminin eylemleri, Donbass'taki savaşı sona erdirme konusundaki isteksizliklerini kanıtlıyor. Bu hususlar göz önüne alındığında, iki cumhuriyetin liderleri, ortaya çıkan durum nedeniyle ve sivil kayıpları ve bir insani felaketi önlemek amacıyla Rusya ve cumhuriyetler arasındaki dostluk, işbirliği ve yardımlaşma anlaşmalarının 3 ve 4. maddelerine dayanarak, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri ve oluşumlarının saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı'ndan yardım sunmasını talep etti" diye konuştu.

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