Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke çapında genel seferbelik ilan eden kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, kararname yürürlüğe girdiğinden itibaren 90 gün geçerlik olacak. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik kapsamında, kaç kişinin silah altına alınacağını belirleyecek.

SIKIYÖNETİM KURALLARI

Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

SABOTAJ GRUPLARI KIEV'DE

Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıklarken, öncelikli hedefin kendisi olduğunu söyledi.

PUTIN, DÜN GECEDEN BERİ SALDIRIYOR

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

Putin emir verdi, Rus askerler harekete geçti: Donbass ateş altında | Ukrayna'da son durum Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında kayıp haberleri gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü iddia edildi. Öte yandan Ukrayna ordusu hava savunma sistemi ile Rusya'ya ait 5 uçağın ve 1 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi ise Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

THY duyurdu: Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferleri iptal Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferlerini iptal ettiğini duyurdu.