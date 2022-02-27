Türkiye Gazetesi

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov, açıklamasında "Ukraynalıların bu kadar silahlarının olması karşısında şok olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek veren Ramazan Kadirov, askerlerini toplayarak yaptığı açıklamasında ''Zelenskiy, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.

PUTİN'İN EMRİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, "Şu dakika itibariyle tek bir zayiatımız veya yaralımız yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini'' dedi.

''ŞOK OLDUK, SAVAŞMAYACAĞIZ''

Kadirov ayrıca, "Ukraynalıların bu kadar silahlarının olması karşısında şok olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerine yer verdi. Kadirov, videonun sonunda "Amacımız Ukrayna halkı ile değil, neo-Nazi gruplarıyla savaşmaktır" dedi.

Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdiklerini açıklamıştı.

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