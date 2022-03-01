Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da düzenledikleri özel askeri operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Ukrayna’ya yönelik operasyonların esas amacının, Rusya'yı Batı'dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti. Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna'daki operasyona devam edeceklerini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya'ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı ve , "Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir. Bizim için en önemlisi, Rusya Federasyonu'nu, Batı ülkelerinin oluşturduğu askeri tehditten korumak." dedi.

SİVİLLERİ KORUDUKLARINI İLERİ SÜRDÜ

Savunma Bakanı, Ukrayna topraklarını işgal etmediklerini sivillerin canlarının ve güvenliklerinin korunması için her şeyi yaptıklarını belirttiklerini "Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor" dedi.

Rusya Herson'da apartmanı vurdu Rus ordusu, Ukrayna'ya bağlı Herson'da sivillerin yaşadığı apartmanı havadan hedef aldı.

ABD'li uzman uyardı: Rusya adım adım 'Grozni taktiği'ne gidiyor Rusya'nın Harkov'a yönelik başlattığı yoğun topçu ateşi sonrası bölgenin fotoğraflarını inceleyen Johns Hopkins Üniversitesi profesörlerinden Eliot Cohen, "Bugünün Harkov fotoğrafları kesinlikle 'Groznifikasyon'un başlangıcına benziyor" diyerek Rusya'nın Grozni taktiğine geçebileceğini belirtti.