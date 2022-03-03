Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi batılı devletlerin yaptırım tehditlerine rağmen devam ediyor. Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rusya'nın işgalinin ardından bir durum değerlendirmesi yaparak, Rus kedilerine yaptırım kararı aldı.

Rusya-Ukrayna savaşında sekizinci güne girdi. Batılı devletlerin yaptırım tehditlerine rağmen Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimini durdurmaya etkili olamadı. Dünya ülkelerinden ve federasyonlardan Rusya'ya yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamada; Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi çevre ülkelerden Ukrayna'daki kedilere yapılan yardımlar için duyulan minnet de dile getirildi.



Rus takımlarının organizasyonlardan ve bilgisayar oyunlarından çıkarılması, Rus sanatçıların eserlerinin kullanılmaması gibi adımların ardından bir hamle de Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan (FIFe) geldi.

Ukrayna'da yaşananların ardından bir araya gelen FIFe yönetiminin aldığı kararlar şu şekilde:

- Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek.

-Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri, tüm ülkelerdeki FIFe fuarlarından men edildi.

-1 Mart 2022'de alınan bu kararlar; 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Gerek duyulması halinde bu tarihte tekrar değerlendirilecek ve uzatılabilecek.

SAVAŞTAN ETKİLENEN KEDİLER İÇİN BÜTÇE KARARI

FIFe, ayrıca Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedilere destek amacıyla bütçe ayrılmasına da karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada; Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi çevre ülkelerden Ukrayna'daki kedilere yapılan yardımlar için duyulan minnet de dile getirildi.

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