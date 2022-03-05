Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Ukrayna’ya sağlamak istediği eski Doğu Almanya’nın stoklarında kalan 2 bin 700 “Strela” tipi uçaksavar füzelerin bir bölümünün kullanılamaz durumda olduğu ileri sürüldü. Der Spiegel dergisinin haberinde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan “Strela” füzelerinin bir kısmının sadece eski değil, aynı zamanda kullanılmaz olduğu belirtilerek, sadece 2 bin füzenin kullanılabilir durumda olduğu ifade edildi. Ukrayna’ya gönderilecek füzelerin Alman Silahlı Kuvvetlerinin "güvenlik sebebiyle" 2014’te kullanımdan çıkardığı aktarılan haberde, füzelerin bulunduğu ahşap kutuların küflendiği ve askerlerin bu kutuların bulunduğu depoya koruyucu giysilerle girdiği kaydedildi.

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