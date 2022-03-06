Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve barış yoluyla çözülmesi için Türkiye diplomatik çabalarını sürdürürken, hükûmette ve AK Parti’de yapılan toplantılarda, krizin uzaması hâlinde savaşın Kafkaslara yayılmasına ilişkin endişeler dile getirildi. Edinilen bilgilere göre, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan kriz sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında son günlerde sık sık değerlendirme toplantıları yapılıyor. AK Parti ve hükûmet nezdinde yapılan toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki krizin tüm Kafkas bölgesine yayılmaması için her türlü çabanın gösterildiğini kaydetti. Erdoğan’ın “Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, sadece Kafkasları ve bizi etkilemiyor. Tüm dünyayı etkiliyor. Kriz artarsa tüm Kafkaslara yayılma ihtimali var. Biz, barış için her türlü çabayı gösteriyoruz. İki ülke ile de yakın siyasi ve ticari ilişkilerimiz var. Diyaloğumuz sürüyor. Bir ülkeyi diğerine tercih etmeyeceğiz” dediği öğrenildi.

RUSYA KETUM DAVRANIYOR

Rusya ve Ukrayna krizinde Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da ilgili bakanlar şu bilgileri verdi: Hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Süreci bu çerçevede yürütüyoruz. Ama işgalden duyduğumuz rahatsızlığı net bir şekilde Rusya’ya da söyledik. Kırım’ın ilhakına nasıl karşıysak Ukrayna’nın işgaline de karşı olduğumuzu ilettik. Barış için yoğun çaba içindeyiz. İki ülke arasındaki görüşmelerin İstanbul’da yapılması önerisini Rusya’ya ilettik. Ancak Rusya buna cevap vermedi. Hem Rusya hem de Ukrayna ile güçlü ilişkileri olan tek ülke biziz. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sorunun diplomasi yoluyla çözülmesine çalışıyoruz. Ama Rusya ile yakın ilişkilerimiz olmasına rağmen, her şeyi bizimle paylaşmıyorlar. Neyi hedeflediklerini, planlarını bilmiyoruz. Savaşın daha büyük bir savaşa evrilmesi ihtimali de var.

YAPTIRIMLARA KATILMAYACAĞIZ

Öte yandan, AB ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları da Türkiye tarafından masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre Türkiye, NATO veya BM karar almadığı sürece bu yaptırmalara katılmayacak. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin AB’nin aldığı yaptırım kararlarına uyma zorunluluğu olmadığı belirtildi. AB ve ABD’nin aldığı yaptırım kararlarının başta enerji arz güvenliği olmak üzere Türkiye’ye etkisine yönelik de değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Türkiye’nin alınan bu yaptırım kararlarına katılması konusunda uluslararası alanda herhangi bir talep veya baskı olmadığı da kaydedildi.

Rusya'dan Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık: Destekliyoruz Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.

Türkiye’yi savaşa çekme tuzağı Ukrayna-Rus savaşında çatışma ve şiddet dozu her geçen gün artarken bazı odakların Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bir takım ülkeleri savaşa çekme adına faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.