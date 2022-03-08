Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 13. gününde saldırılar devam ederken iki ülke arasında yaşanan kriz birçok piyasayı vurdu ve fiyatlar bir hayli yükseldi. Enerji, akaryakıt, temel gıda ürünleri gibi pek çok piyasa ürünlerinde sıkıntılar yaşanıyor. İşgal nedeniyle Rusya'ya ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler yaptırım kararı vermiş ve Rus ekonomisini hedef almışlardı.

Avrupa, doğal gazın yaklaşık yüzde 50'ye yakınını Rusya'dan tedarik ediyor. Yaptırımlar sonrası Rusya, elindeki büyük koz olan doğal gaz ile Avrupa'yı tehdit etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Novak, Rusya'nın başkenti Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.

'AVRUPALI SİYASİLER BİZİ BUNA İTİYOR'

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Başbakan Yardımcısı Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.

Kuzey Kore'yi geride bıraktı! Rusya yaptırım rekoru kırdı Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişimi nedeniyle dünya çapında birçok yaptırımla karşı karşıya kalan Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı geride bırakarak dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu.

Rusya'dan çarpıcı iddia! Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar var Rusya, Ukrayna'da ABD'ye ait olduğunu iddia ettiği 30 biyolojik laboratuvarın bulunduğunu öne sürdü.

Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi: İlk açıklama geldi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. Güne girdi. Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı girişimi devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya, Ukrayna'da Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.Bugün 15.00'da yapılması planlanan daha sonra 17.00'a ertelenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde üçüncü tur tamamlandı.