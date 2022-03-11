Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 16'ıncı günde devam ederken, dün kritik bir gelişme yaşandı ve iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi. Türkiye'nin girişimleri sonrası organize edilen Çavuşoğlu-Lavrov-Kuleba görüşmesi tüm dünyada birinci haber olurken, Fransa'da bir televizyon programında da ilginç bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, rakibi Emmanuel Macron'a Türkiye'deki zirve üzerinden yüklenerek "Beceriksiz" dedi.

TÜRKİYE’DEKİ ZİRVE FRANSA’DA GÜNDEM OLDU

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, diğer taraftan da tüm dünyada olduğu gibi gözler Rusya Ukrayna arasındaki savaşa çevrilmiş durumda. Savaşı sona erdirmek için diplomatik girişimler de sürerken, Türkiye'nin çabalarıyla gün kritik bir zirve gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da kritik zirvede bir araya geldi. Büyük bir merakla takip edilen zirve ve sonrasındaki açıklamalar tüm dünyada yankılandı.

MACRON’A SERT ELEŞTİRİ

Haliyle tarihi görüşme Fransa'da da çok konuşuldu ve cumhurbaşkanlığı seçimi yarışının da gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakiplerinden olan Jean-Luc Malenchon mevcut cumhurbaşkanına ağır sözler söyledi ve tarihi zirve üzerinden Macron'u beceriksizlikle suçladı. Luc Melenchon canlı yayında "Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir." ifadelerini kullandı.

Tarihi zirve sona erdi! Bakanlar önemli açıklamalarda bulundu Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kameraların karşısına geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullanarak dünyaya tepki gösterdi. Zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'den ise açıklamayı Bakan Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, "Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.