Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Gündemde ise Rusya-Ukrayna savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı mültecinin durumu vardı.

UKRAYNALI MÜLTECİLERİN DURUMU NE OLUCAK?

Savaştan dolayı evsiz kalan binlerce Ukraynalı mültecilerin konusunda Washington yönetiminin tutumunu öğrenmek isteyen bir muhabir, Harris'e "ABD'nin bilhassa kalıcı bir altyapı kurmak için ne yapacağını merak ediyorum. ABD, Ukraynalı mülteciler için özel bir pay ayırmaya istekli mi?" sorusunu sordu.

KAHKAHA ATTI

Muhabir, sorusunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya dönerek, "ABD'den daha fazla mülteci kabul etmesini isteyip istemediğinizi bilmek istiyorum." dedi. Soru üzerine Harris ve Duda birbirlerine bakarak gülmeye başladı. ABD Başkan Yardımcısı Harris'in kahkahalar içinde söylediği, "İyi dost kötü günde belli olur" sözleri ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Kahkahalar attı.

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