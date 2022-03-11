Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi 14'üncü gününde sürüyor. Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği ileri sürülürken, Rusya, Ukrayna'da kendi saflarında savaştırmak üzere Suriye'de Esad rejimi bölgesinden paralı asker toplamak için toplam 14 merkez açtı.

AYLIK 600 DOLAR MAAŞ ÖDENECEK

Paralı askerlik için binlerce kişinin başvurduğu ve başvuru yapanlar arasında keskin nişancılar ile roketatar, top, havan gibi ağır silahların kullanımı konusunda tecrübeli olanlara öncelik tanınacağı öğrenildi.

Ukrayna'ya götürülmek istenen savaşçılara en az 6 aylık sözleşme yapılacak ve süre zarfında aylık 300 ila 600 ABD doları arasında değişen maaş ödenecek. Başvurusu kabul edilen savaşçılara, Rusya'nın Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nde kısa bir süre eğitim verilmesinin ardından buradan Ukrayna'ya götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

UKRAYNA: RUSYA, BURAYA DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ GETİRECEK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'nın DEAŞ'lı teröristleri Ukrayna'ya getirerek bu ülkede 'Suriye senaryosu'nu hayata geçirmeyi amaçladığını ileri sürdü.

Podolyak, Twitter hesabından, "(Savunma Bakanı Sergey) Şoygu da dahil Rus yetkililer, Ukraynalı sivillere karşı kullanılmak üzere 16 bin eski DEAŞ militanının aceleyle kiralandığını duyurdu. DEAŞ'ın olaya dahil edilmesi ve kimyasal silahlarla ilgili Rus propagandası, Ukrayna'da 'Suriye senaryosu'nu uygulama girişiminin göstergesidir" iddiasında bulundu.

ZELENSKİY: SURİYE'DEN HAYDUTLARI GETİRİYORLAR

Rusya Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşmak için Orta Doğu'dan getirmeyi planladığı 'savaşçılar' için, "Binlerce askerinin ölümünü umursamayan bir düşmanla savaşıyoruz. Savaş cehennemine atmak için Rusya'nın her yerinden asker toplayan düşman şimdi Ukrayna halkına karşı Suriye paralı askerleri getirme düşüncesini ortaya attı. Suriye'den haydutları getiriyorlar" dedi.

Zelenskiy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Rus askerlerin Rusça konuşan insanlarımıza nasıl davrandığını gördünüz. Füzelerle, bombalarla, toplarla davrandılar. Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor.

PUTİN ONAY VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak 'gönüllü savaşçıların' Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı vermişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin gönüllünün Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirterek, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya’yı karıştıran ihanet iddiası: Putin ve Kadirov karşı karşıya geldi! Çeçen birlikler Rus ordusuyla çatışabilir… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna işgaline katılan Çeçen savaşçılarının Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı iddiası Rusya’yı karıştırdı. Çeçen birliklerin her an Rus ordusuyla çatışacağı iddiası dolaşırken Putin ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'un karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanı'ndan gönüllü asker açıklaması Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, Rusya adına Ukrayna'da savaşmak isteyen ve çoğunluğunun Orda Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü asker başvurusu aldıklarını açıkladı.