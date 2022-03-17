Türkiye Gazetesi

Netflix, yaygın olarak kullanılan hesabı hane dışındaki kişilerle paylaşma uygulamasına ek bir ödeme getirebileceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, haneler arasında hesap paylaşımının, şirketin üyeleri için "mükemmel yeni TV ve filmlere yatırım yapma" becerisini olumsuz etkilediği belirtildi. Şifresini evinin dışındaki kişilerle paylaşmak isteyen kullanıcıların biraz daha fazla ödeme yapması için yeni yöntemler araştırdıklarını açıkladı.

Şirket ilk testlerini Şili, Kosta Rika ve Peru'da önümüzdeki birkaç hafta içinde başlatacak. Bu ülkelerdeki Netflix müşterileri, Şili'de 2,380 CLP, Kosta Rika'da 2,99 dolar ve Peru'da 7,9 PEN aylık ücret karşılığında hesaplarına fazladan iki üye ekleyebilecek. Netflix ücretinin Kosta Rika'da aylık 8,99 ila 15,99 dolar arasında olduğunu belirtelim.

Netflix şu anda Temel, Standart ve Premium planları sunuyor. Şu anda Türkiye'de üyelik hizmetleri 26.99 TL ile 54.99 TL arasında. Milyonlarca kullanıcısı bulunan şirket, bu yeni ek ödeme özelliğini tüm dünyada kullanıma sunmadan önce üç küçük ülkede test ederek faydasını ve zararlarını görmek istiyor. Bununla birlikte, Netflix, akış kalitesine göre ücret alan tek video akış servisi.

Barack Obama Netflix projesinde yer aldı Amerika Birleşik Devletleri'nin eski devlet başkanı Barack Obama, dünyanın dört bir yanındaki vahşi doğayı inceleyen beş bölümlük Netflix belgeselinde yer aldı. Önümüzdeki ay yayınlanacak Netflix belgeseli 'Our Great National Parks'ın sunucusu oldu.

Rusya'ya bir darbe de Netflix'ten ABD'li Netflix, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldacağını duyurdu.