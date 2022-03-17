Türkiye Gazetesi

Yeni varyant, Omicron’un BA.1 ve BA.2 adlarındaki iki alt varyantının birleşiminden oluşuyor. Bakanlığa göre yeni varyant, Ben Gurion havaalanında yapılan PCR testlerinde iki yolcuda çıktı. Varyantın henüz dünyada bilinmediğini belirten bakanlık, enfeksiyonun hafif ateş, baş ağrısı ve kas distrofisi semptomları ile kendisini gösterdiğini ve tıbbi müdahale gerektirmediğini bildirdi.

BİRLEŞİK VARYANTLAR FENOMENİ İYİ BİLİNİYOR

İsrail'in en üst düzey sağlık danışmanı Salman Zarka da ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Birleşik varyantlar fenomeni iyi biliniyor. Bu aşamada, bunun ciddi vakalara yol açmasından endişe duymuyoruz" dedi.

Hollanda'da korona tedbirleri kalkıyor Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, Kovid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını bildirdi.