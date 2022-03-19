Türkiye Gazetesi

Savaşın 24’üncü gününde Rusya Savunma Bakanlığı’ndan çok kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ukrayna’da bulunan bir mühimmat deposunu kinjal hipersonik füzelerle imha ettiklerini söylediler.

İLK KEZ BU SİSTEMLERİ KULLANDILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusu tarafından ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinzhal füze sistemlerinin kullanıldı belirtildi.

VERİLEN ZARAR AÇIKLANDI

Ukrayna ordusuna verdikleri zararı da açıklayan bakanlık, "Ukrayna'nın üç S-300 ve bir Buk-M1 olmak üzere toplam 69 askeri tesisi vuruldu, 12 Ukrayna insansız hava aracı havada vuruldu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 196 Ukrayna insansız hava aracı, 1438 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 145 çoklu roketatar imha edildi." dedi.

“DURDURULAMAZ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.

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